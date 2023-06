Het huurlingenbedrijf van Jevgeni Prigozjin, de Wagner Groep, blijft volgens Amerikaanse deskundigen van het Institute of the Study of War (ISW) waarschijnlijk bestaan. De paramilitairen van de Wagner Groep in Oekraïne of Rusland keren gewapend terug naar hun bases na de opstand die Prigozjin eind vorige week in het zuiden van Rusland begon. Niets wijst er op dat ze worden ontwapend en gedemobiliseerd.