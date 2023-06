Het wereldwijde aantal drugsgebruikers is volgens een VN-rapport in tien jaar tijd met bijna een kwart gestegen. In 2021 was er sprake van 296 miljoen drugsgebruikers, tegenover 240 miljoen drugsgebruikers in 2011. Volgens het VN-bureau voor Drugs en Criminaliteit (UNODC) verklaart de bevolkingsgroei in die tijd maar ongeveer de helft van die toename.