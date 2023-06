De Oekraïense troepen zijn op verschillende plekken aan het oostfront in de Oekraïense regio Donbas met een nieuw offensief begonnen, zegt viceminister van Defensie Hanna Maliar. Volgens haar hebben de Oekraïners de Russische troepen aangevallen bij verschillende dorpen en steden, waaronder Bachmoet. „Er is vooruitgang in alle richtingen,” aldus Maliar.