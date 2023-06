Letland en Estland hebben de grenscontroles aangescherpt vanwege de onrust die in Rusland is ontstaan door de opstand van het huurlingenleger Wagner. „Visum- of grenstoegang van Russen die Rusland verlaten vanwege de huidige gebeurtenissen wordt niet overwogen”, zegt buitenlandminister en aanstaand president Edgars Rinkevics van Letland op Twitter.