Als taalmaatje voor een Egyptische buurvrouw probeerde ik ooit het begrip ”vergrijzing” uit te leggen. Ze reageerde enthousiast: we leven steeds langer, dat is prachtig! Dat daar ook wel wat economische uitdagingen mee gepaard gaan, veegde ze vlot van tafel. In een rijk land is daar wel een mouw aan te passen. En natuurlijk had ze gelijk. Het vraagt alleen wél om een flinke dosis vernieuwing.