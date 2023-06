Het Witte Huis houdt de situatie in Rusland in de gaten na de dreigementen van Wagner-baas Jevgeni Prigozjin tegen Russische militaire bevelhebbers. De Amerikaanse president Joe Biden is ook op de hoogte gebracht over de ontwikkelingen in Rusland. Dit meldt de Amerikaanse nieuwssite CNN op basis van een woordvoerder van de Nationale Veiligheidsraad.