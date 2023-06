Russen leggen tijdelijke brug naar de Krim vanwege zware schade

De schade aan een brug die van de regio Cherson naar de Krim loopt, in het Russisch bezette deel van Oekraïne, is zwaarder dan eerder werd aangenomen. Volgens door Rusland geïnstalleerde autoriteiten is de brug waarschijnlijk de komende twee weken nog onbruikbaar. Een Oekraïense omroep meldt dat op Amerikaanse satellietbeelden te zien zou zijn dat de Russen inmiddels een tijdelijke pontonbrug hebben aangelegd om het verkeer te laten doorgaan.