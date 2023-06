De Belgische premier noemt een voorval met mogelijk lichamelijk geweld tussen twee vicepremiers ontoelaatbaar. Regeringsleider Alexander De Croo voerde inmiddels gesprekken met de betrokken ministers Vincent Van Quickenborne en Frank Vandenbroucke, apart en samen. Hij zegt „ten zeerste te betreuren” wat is gebeurd. Volgens Belgische media is door het incident de crisis binnen de regering-De Croo nog groter geworden.