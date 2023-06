Het provinciehuis van Overijssel in Zwolle is van het gas af. Onder toeziend oog van gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher, die onder meer facilitaire zaken in zijn portefeuille heeft, werden de laatste twee gasgestookte ketels met een kraan in een container geladen. Het vijftig jaar oude provinciehuis wordt voortaan verwarmd via vier warmtepompen en energie afkomstig van de zonnepanelen die op het dak liggen.