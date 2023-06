Duitse Bondsdag akkoord met makkelijke komst opgeleide migranten

De Duitse Bondsdag is in meerderheid akkoord gegaan met een wetsvoorstel dat het voor opgeleide mensen eenvoudiger moet maken tot de Duitse arbeidsmarkt te worden toegelaten. De Bondsrepubliek kampt in veel beroepsgroepen met een nijpend tekort aan werknemers. Het wetsvoorstel gaat uit van een beoordelingsstelsel met puntenscore. Migranten met veel punten, bijvoorbeeld dankzij hun opleiding of werk en talenkennis, komen dan in aanmerking voor een soepele toelatingsprocedure.