Onweer en windstoten zorgen voor veel overlast in Duitsland

Noodweer met hevige regen en rukwinden hebben in Duitsland in de nacht van donderdag op vrijdag onder meer de spoorlijn Berlijn - Hamburg urenlang onbruikbaar gemaakt. De cruciale spoorverbinding moest volgens Duitse media nagekeken worden, omdat de wateroverlast mogelijk schade heeft aangericht aan het spoornetwerk. Uit vrijwel heel het land komen berichten van wateroverlast, overstromingen en van het uitvallen van treinen. Ook zijn autosnelwegen deels overstroomd. In Beieren werd een lange vrachtauto beladen met staal door een rukwind van de weg geblazen. De chauffeur kon zich ongedeerd uit het wrak bevrijden.