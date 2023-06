De partijen in de gemeenteraad van Den Haag moeten snel beginnen met praten over toetreding van Richard de Mos en zijn partij Hart voor Den Haag tot de coalitie. Dat is het advies van ‘gespreksleider’ Bruno Bruins. In de afgelopen weken heeft de oud-minister gewerkt als bemiddelaar om spanningen in de raad weg te nemen.