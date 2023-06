Inwoners van Noord-Brabant hebben via een open brief in lokale media het verzoek gekregen om zuinig op water te zijn. De brief van de provincie, waterschappen en diverse natuurorganisaties heeft als titel ‘Elke druppel telt! Help jij mee?’. Ze roepen de Brabanders op om meer regenwater vast te houden en minder grondwater te gebruiken. „Zo vullen we samen de grondwatervoorraad in Brabant weer aan.”