Burgemeester van Velsen Frank Dales waarschuwt actievoerders die dit weekend tegen Tata Steel willen gaan demonstreren dat ze het terrein van de staalfabriek niet mogen betreden. Het uitgestrekte fabrieksterrein is niet alleen privéterrein, op meerdere plekken is het er „levensgevaarlijk”, schrijft Dales in een open brief.