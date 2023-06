De Poolse oud-premier Jarosław Kaczyński is weer terug in het landsbestuur. President Andrzej Duda heeft hem benoemd tot vicepremier. Kaczyński is de leider van regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS). Die functie bekleedde hij tot vorig jaar ook al, tot hij zich terugtrok om zich voor te bereiden op de parlementsverkiezingen die uiterlijk dit najaar moeten plaatsvinden.