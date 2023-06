Kerkelijke rechtbank onderzoekt zaligverklaring Heilig Bruurke

Een speciaal ingestelde kerkelijke rechtbank gaat onderzoeken of er voldoende aanleiding is om de paus te vragen het Heilig Bruurke van Megen zalig te verklaren. De rechtbank gaat documenten onderzoeken en getuigen horen. Het proces om de Brabander zalig te verklaren werd in 1971 stilgelegd, omdat de minderbroeders franciscanen waar hij bij hoorde het toen „uit de tijd” en „niet passend bij de tijdgeest” vonden, aldus het bisdom Den Bosch.