De wissel is om. Argentinië herbergde vanaf eind negentiende eeuw vele Italiaanse emigranten. Volgens schattingen is inmiddels zelfs meer dan de helft van de Argentijnen van Italiaanse oorsprong. Maar er is een tegenbeweging aan de gang. Argentijnen gaan in Italië wonen. Sommigen doen dat met een religieus motief – hoewel de motivatie niet altijd oprecht is.