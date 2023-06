Grote hotelketens en vakantieparken zijn nog niet benaderd door gemeenten om komende maanden te dienen als extra opvanglocatie voor asielzoekers. Dat blijkt uit een rondgang door het ANP. De capaciteit van de asielopvang loopt tegen haar grenzen aan en in de zomer is de instroom gewoonlijk groter. Vorig jaar moesten asielzoekers om die reden in het gras bij aanmeldcentrum in Ter Apel slapen.