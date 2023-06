IJsland schort de jacht op walvissen voorlopig op zo lang onduidelijk is of de dieren bij de jacht onaanvaardbaar lijden. „De wet is als het om dierenwelzijn gaat wat mij betreft ondubbelzinnig, als de overheid en de vergunninghouders niet voldoen aan de welzijnseisen, is er voor deze activiteiten geen toekomst”, zegt de IJslandse minister Svandís Svavarsdóttir in een verklaring.