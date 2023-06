Renkum houdt azc Oosterbeek 1,5 jaar langer open

Renkum (Gelderland) houdt het asielzoekerscentrum in Oosterbeek, een van de dorpen van de gemeente, anderhalf jaar langer open. Het azc zou op 1 augustus de deuren sluiten, maar blijft nu tot 1 februari 2025 in gebruik. Renkum geeft daarmee gehoor aan een verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), dat dringend behoefte heeft aan opvangplaatsen voor asielzoekers. De openstelling van het azc was al een keer eerder verlengd.