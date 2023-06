Het aantal beveiligingsbedrijven is de afgelopen vijf jaar fors toegenomen, meldt de Kamer van Koophandel (KVK). Stonden er in 2018 bijna 3800 ondernemingen ingeschreven, in 2023 is dat aantal met liefst 167 procent gestegen en staat het op ruim 10.000. De stijging is vooral toe te schrijven aan het aantal zzp’ers in de branche. Hun aantal nam in dezelfde periode toe van 2511 naar 8613.