Brand in zorggroep in Groesbeek, 30 bewoners geëvacueerd

In een zorggroep in het Gelderse Groesbeek heeft in de nacht van maandag op dinsdag brand gewoed. Het vuur brak rond 00.45 uur uit en was in een washok van het pand aan de Parklaan waar mensen begeleid wonen, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Alle ongeveer dertig bewoners zijn volgens hem veilig geëvacueerd en zijn ondergebracht in een zaal op het terrein. De brand was rond 01.30 uur onder controle en tegen 03.15 uur geblust.