Rusland weigert hulpverleners van de Verenigde Naties toe te laten in het gebied rond de Kachovka-dam. Volgens het Kremlin is dat vanwege „veiligheidsoverwegingen”. Wat die precies inhouden, is niet bekend. De VN proberen al langer toegang te krijgen tot het door Rusland bezette gebied in het zuiden van Oekraïne. Op 6 juni werd de Kachovka-dam verwoest, met grote overstromingen als gevolg.