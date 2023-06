Chinese president Xi Jinping ontvangt buitenlandminister VS

De Chinese president Xi Jinping heeft maandag de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken ontvangen. Blinken heeft sinds zondag op bezoek in Beijing gesprekken gevoerd over de verzuurde relaties tussen beide mogendheden. Hij sprak met sleutelfiguren in de Chinese buitenlandse politiek en zijn ingelaste gesprek met de president aan het slot van zijn bezoek, lijkt een gebaar van goede wil van de Chinese regering.