Dat westerse journalisten in de toekomst nog toegang krijgen tot Russische bijeenkomsten is niet meer vanzelfsprekend en zal afhangen van „hun gedrag”. Dat heeft Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov gezegd nadat westerse journalisten al niet welkom waren op het jaarlijkse St. Petersburg International Economic Forum. „Business as usual is voorbij”, aldus Peskov.