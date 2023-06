Wandelaars in de buurt van Amerongen en de Leusderheide zien sinds eind mei met enige regelmaat een jonge wolf. Het dier benadert ook mensen die hun hond uitlaten. Het wolvenmeldpunt van de Zoogdiervereniging krijgt dagelijks meldingen over deze wolf binnen, zegt wolvenkenner Glenn Lelieveld. Het dier is niet agressief, maar wel nieuwsgierig.