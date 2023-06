Kyiv bestookt met raketten na aankomst Afrikaanse vredesmissie

Kyiv werd vrijdagochtend met raketten bestookt. Burgemeester Vitali Klitsjko zegt op Telegram dat er explosies te horen waren in de Oekraïense hoofdstad. Andriy Jermak, topadviseur van president Volodymyr Zelensky, stelt dat de Russische president Vladimir Poetin met de aanvallen laat zien dat de veiligheid van buitenlandse leiders „hem niks kan schelen omdat hij zich onschendbaar voelt”. Vrijdag is een Afrikaanse vredesmissie aangekomen in Oekraïne om met Zelensky te overleggen.