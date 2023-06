Een Afrikaanse delegatie is vrijdag aangekomen in Kyiv. Onder andere de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa is in Oekraïne voor een ontmoeting met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Ramaphosa is samen met een aantal andere Afrikaanse leiders op een zelfverklaarde vredesmissie en reist na het bezoek aan Kyiv door naar Moskou.