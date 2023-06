Natuur- en milieuorganisaties zijn opgelucht dat donderdag in het Europees Parlement geen meerderheid is behaald voor het verwerpen van de natuurherstelwet. Een voorstel om de wet van Eurocommissaris Frans Timmermans te verwerpen, kreeg evenveel stemmen voor als tegen. Na urenlang stemmen over honderden mogelijke aanpassingen was er uiteindelijk geen tijd meer voor een eindstemming.