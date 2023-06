Mondkapjesplicht en avondklok centraal in pittig Kamerdebat

Over de mondkapjesplicht, scholensluiting en de avondklok worden donderdag vier bewindspersonen, waaronder premier Mark Rutte en zorgminister Ernst Kuipers, door de Tweede Kamer aan de tand gevoeld. De Kamer debatteert een groot deel van de dag over het tweede onderzoeksrapport naar de kabinetsaanpak van de coronacrisis. Dat is uitgevoerd door de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Het onderzoek ging naast deze omstreden maatregelen ook over de vaccinatiestrategie van het kabinet en de aankoop van vaccins.