Een zware kabinetsdelegatie is al urenlang aan het overleggen met boerenorganisatie LTO in een poging om te voorkomen dat het landbouwakkoord klapt. Het is de tweede keer in een maand tijd dat het kabinet op het hoogste niveau praat met boerenorganisaties. In mei duurde het overleg met landbouwminister Piet Adema en premier Mark Rutte tot 07.00 uur de volgende ochtend. Ook dit keer is het kabinet tot na middernacht in overleg.