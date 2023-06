De politieagent die is veroordeeld voor een racistische belediging en die een nieuwe leidinggevende functie had gekregen bij de vreemdelingenpolitie, krijgt die baan toch niet. De politie laat woensdagavond weten dat de eenheidsleiding van de politie-eenheid Rotterdam heeft besloten dat de aanstelling van de agent „niet passend” is.