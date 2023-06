Russisch parlement komt met straffen voor negeren staat van beleg

Het Russische parlement, de Doema, heeft straffen geformuleerd voor het overtreden van de staat van beleg zoals die bijvoorbeeld geldt in bezette gebieden in Oekraïne. De overtreder kan tot omgerekend 11 euro boete en/of dertig dagen hechtenis veroordeeld worden. De boete kan voor ambtenaren verdubbeld worden. Daarnaast kan het voertuig waarmee de overtreder zich verplaatste in beslag genomen worden, meldt het Russische staatspersbureau TASS.