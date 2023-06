Nu het Europees Parlement heeft ingestemd met wetgeving over kunstmatige intelligentie (AI), is het belangrijk door te pakken. Dat zegt de Autoriteit Persoonsgegevens in een reactie. „Er moet zo snel mogelijk een definitief Europees politiek akkoord komen. Gezien de razendsnelle ontwikkeling van AI, is meer grip op deze technieken topprioriteit.”