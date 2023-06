Aandacht voor Shell en Amerikaans rentebesluit op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht woensdag onder meer uit naar Shell. Het olie- en gasconcern liet voorafgaand aan zijn beleggersdag weten voor minstens 5 miljard dollar aan eigen aandelen te gaan inkopen in de tweede helft van het jaar. Ook zal het kwartaaldividend met 15 procent worden verhoogd. Daarnaast worden de investeringen voor 2024 en 2025 teruggeschroefd en worden de kosten tegen eind 2025 met 2 tot 3 miljard dollar per jaar verlaagd. Shell hield daarbij vast aan zijn klimaatdoel van nul CO2-uitstoot in 2050.