Sinds we in het buitengebied wonen, weten we hoe stil de stilte kan zijn en hoe donker de nacht. Nu de dagen weer lang en warmer zijn, zitten we geregeld tot ver in de avond onder het afdak dat we liefkozend ”ons prieeltje” noemen. Met de krant, een goed boek en een versnapering. Maar we genieten nog het meest van de rust.