Politie: bel 112 als je achtergelaten hond in warme auto ziet

Op meerdere plekken in Nederland is de politie in de afgelopen dagen achtergelaten huisdieren in te warme auto’s tegengekomen. Dit kan gevaarlijk en zelfs dodelijk zijn voor een dier en daarom heeft het bij de politie „de hoogste prioriteit”. Omdat het de komende dagen naar verwachting warm blijft, is het advies van de politie Midden-Nederland aan mensen die een hond of ander dier alleen in een stilstaande en te warme auto zien om direct 112 te bellen.