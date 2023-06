De leider van de uiterst rechtse Belgische oppositiepartij Vlaams Belang is bij een demonstratie in Brussel slaags geraakt met politieagenten. Op beelden die Vlaams Belang verspreidt is een verhitte discussie en duw- en trekwerk te zien tussen Vlaams Belang-leider Tom Van Grieken en enkele agenten. Een van hen haalt uit naar Van Grieken en lijkt hem in het gezicht te raken.