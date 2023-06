Voor veel beroepen waar in Nederland een tekort aan arbeidskrachten aan is, zouden werkgevers over de grens kunnen kijken. Dat meldt het UWV op basis van een analyse. Daar zitten veel mensen namelijk nog verlegen om werk, bijvoorbeeld in de detailhandel en de bouw. De uitkeringsinstantie raadt bedrijven dan ook aan om buiten de landsgrenzen op zoek te gaan naar nieuw personeel.