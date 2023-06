Oppositie wil debat over actie verkenners omtrent positie Omtzigt

De oppositie in de Tweede Kamer stuurt aan op een debat over de reconstructie van Nieuwsuur over de acties van verkenners Annemarie Jorritsma en Kajsa Ollongren in maart 2021. Hoewel het niet de taak is van verkenners, gingen ze destijds zelf actief aan de slag met de positie van Kamerlid Pieter Omtzigt. Ze zagen hem als een probleem en risico voor een toekomstig kabinet waarin het CDA zou zitten, en bespraken dat met toenmalig Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib.