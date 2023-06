De Britse oud-premier Boris Johnson treedt af als lid van het Lagerhuis om een onderzoek naar het zogenoemde partygate-schandaal. Volgens Britse media heeft hij zijn zetel voor het district Uxbridge and South Ruislip per direct ingeleverd. Johnson zegt in een verklaring dat hij de resultaten van een parlementair onderzoek heeft ontvangen en dat die onderzoekscommissie hem uit het parlement probeerde te duwen.