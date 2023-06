Het Zuid-Hollandse Statenlid Debora Fernald heeft haar lidmaatschap bij GroenLinks opgezegd. De Rotterdamse werd vorige week uit de fractie gezet, nadat ze bij de Eerste Kamerverkiezingen op Volt had gestemd in plaats van op GroenLinks. Dat kostte GroenLinks uiteindelijk een zetel in de Eerste Kamer en leverde Volt juist een extra zetel op.