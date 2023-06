Minister Dijkgraaf praat in Suriname over slavernijverleden

Minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) reist donderdag af naar Suriname om het daar te hebben over het Herdenkingsjaar Slavernijverleden dat hij coördineert. Vorig jaar liepen de spanningen met de voormalige kolonie flink op in aanloop naar de excuses die premier Mark Rutte aanbood voor dit verleden. Op 1 juli zal minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) in Suriname zijn terwijl koning Willem-Alexander in Amsterdam een rede houdt over het slavernijverleden. Bronnen zeiden eerder te verwachten dat de koning de excuses van Rutte dan zal herhalen.