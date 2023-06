De rechters in het omvangrijke liquidatieproces Marengo zien geen toegevoegde waarde om de Hoge Raad te bevragen over de inzet van - en mogelijk financiële vergoeding voor - kroongetuigen in een strafzaak. Volgens de rechtbank is het „zaaksoverstijgend belang beperkt”. „Er zijn immers maar heel weinig strafzaken waarin sprake is van een kroongetuige”, staat in de beslissing van de rechtbank.