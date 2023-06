De politie heeft maandag en dinsdag zes mannen uit Den Haag, Vlaardingen en Hardinxveld-Giessendam opgepakt, die een nu 22-jarige vrouw tussen haar 13e en 19e jaar seksueel zouden hebben misbruikt en daar ook opnames van maakten. Daarnaast is een man aangehouden die al voor een ander feit in bewaring zat in de penitentiaire inrichting in Krimpen aan den IJssel.