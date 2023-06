De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft donderdag het overstromingsgebied in Cherson bezocht. Hij was daar om de aanpak van de noodhulp te bespreken met lokale autoriteiten, meldt Zelensky op Telegram. Dinsdag werd de Kachovka-dam in de Dniprorivier verwoest door een explosie waarna een groot gebied overstroomde. Zeker 17.000 Oekraïners moesten worden geëvacueerd. Oekraïne en Rusland wijzen naar elkaar als de dader.