Een man heeft op een kinderspeelplaats in een park in het centrum van de Franse stad Annecy jonge kinderen met een mes aangevallen. Volgens de krant Le Dauphiné Libéré zijn naar schatting acht kinderen gewond geraakt, van wie er twee in levensgevaar verkeren. De dader zou volgens de krant een in 1991 geboren Syriër zijn. Hij is door agenten verwond en overmeesterd.