Een oud-directeur van een Italiaanse fabriek van Eternit is veroordeeld tot 12 jaar cel voor onvrijwillige doodslag, melden Italiaanse media. Stephan Schmidheiny, een Zwitserse zakenman, stond terecht voor de dood van 392 mensen in de omgeving van het noordwestelijke stadje Casale Monferrato, waar hij tussen 1976 en 1986 directeur was van de belangrijkste Eternit-fabriek van het land.