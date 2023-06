Na haar vriend Roman Protasevitsj heeft ook de Russische Sofia Sapega gratie gekregen. Zij zaten samen in het Ryanair-toestel dat in mei 2021 tijdens een vlucht van Griekenland naar Litouwen in Belarus aan de grond werd gezet. Volgens het staatspersbureau BELTA heeft president Aleksandr Loekasjenko gratie verleend en is zij overgedragen aan Rusland.