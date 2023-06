Als er een kabelbaan over het IJ in Amsterdam komt, komt deze waarschijnlijk bij het nog aan te leggen metrostation Hemknoop in de Westerparkbuurt. Die plek zorgt niet voor problemen met de scheepvaart of het bouwen van een nieuwe wijk, schrijft verkeerswethouder Melanie van der Horst in een brief aan de gemeenteraad. Dat is wel zo als het kabelbaanstation bij metrostation Isolatorweg zou komen, zoals aanvankelijk was bedacht.